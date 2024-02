Calcio spagnolo: Starfield sta per arrivare su PS5, secondo voci di corridoio

Starfield potrebbe arrivare su PS5, secondo XboxEra, come riportato da Jon Clarke. Fonti interne a Xbox, che hanno preferito rimanere anonime, hanno affermato che anche Hi-Fi Rush e Sea of Thieves sono stati rumoreggiati come prossimi giochi multipiattaforma, insieme al gioco di ruolo spaziale di Bethesda. Starfield è stato lanciato ad agosto 2023 e ha già raggiunto oltre sei milioni di giocatori in appena una settimana. Secondo le fonti di Xboxera, Starfield arriverà su PS5 successivamente al lancio di Shattered Space, la prima espansione del gioco. Inoltre, Microsoft avrebbe investito in devkit di PS5 per sostenere lo sviluppo.

