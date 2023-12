Calcio spagnolo – Stellantis produrrà la Panda elettrica qui in Serbia: l’annuncio di Vucic davanti a… – Il Fatto Quotidiano

La nuova versione elettrica della famosa auto Fiat Panda sarà prodotta in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac. L’annuncio è stato effettuato dal presidente serbo Aleksandar Vucic durante un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni. Tale decisione ha suscitato l’indignazione della Fiom, sindacato italiano dei lavoratori dell’auto, che la considera inaccettabile. Nonostante gli sforzi del governo italiano per aumentare la produzione automobilistica nel paese, sembra che questa scelta vada proprio nella direzione opposta.

Una prima riunione tra il governo e Stellantis, gruppo automobilistico proprietario di Fiat, è stata fissata per il 6 dicembre e gli investimenti futuri dipenderanno dagli incentivi offerti dal governo. Questo incontro si preannuncia come un ulteriore colpo per i lavoratori italiani di Stellantis, poiché la produzione della nuova Panda elettrica in Serbia potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro in Italia.

La Fiom ha dichiarato di impegnarsi al massimo per proteggere i lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano e le relative attività produttive. Inoltre, è stato lanciato un appello ad altri sindacati affinché si uniscano nella difesa di Pomigliano, al fine di evitare che la produzione della nuova Panda elettrica si sposti definitivamente all’estero.

Il governo serbo si è detto molto entusiasta di questa decisione, vista come un’opportunità per il paese di espandere ulteriormente il proprio settore automobilistico e aumentare gli investimenti stranieri. D’altro canto, i lavoratori italiani temono che questa scelta possa portare a una perdita di posti di lavoro nel settore dell’auto in Italia e a una maggiore precarizzazione del loro impiego.

La vicenda continua dunque a tenere banco, suscitando l’attenzione sia dei lavoratori italiani che dei sindacati, che si mobilitano per proteggere il lavoro a Pomigliano e le produzioni nazionali. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri della situazione e vedere se il governo italiano riuscirà a trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.