Calcio spagnolo – Super Martedì: Donald Trump vince in 14 Stati (ma perde il…) – Diretta live

Il Super Martedì ha portato grandi vincite per Trump e Biden

Martedì 5 marzo è stato un giorno cruciale per le primarie statunitensi, con 15 Stati e le isole Samoa che hanno votato per decidere i candidati repubblicani e democratici alla Casa Bianca.

Nei primari democratici, Joe Biden ha ottenuto vittorie significative in diversi Stati, tranne alle isole Samoa dove è stato battuto dall’imprenditore Jason Palmer.

Nel campo repubblicano, Donald Trump ha vinto in 14 Stati, ma è stato sorpassato da Nikki Haley in Vermont. Nonostante ciò, Trump ha ottenuto una serie di vittorie importanti in altri Stati come Alabama, California, e Texas, conquistando 430 delegati.

Nikki Haley ha criticato Trump durante la sua vittoria, sottolineando la necessità di affrontare le preoccupazioni dei repubblicani per mantenere l’unità nel partito.

Mentre i risultati sono arrivati durante la notte, Trump ha tenuto un discorso di vittoria a Mar-a-Lago senza la presenza della moglie Melania. Il rapper Forgiato Blow ha celebrato la vittoria di Trump durante l’evento.

Biden, che ha vinto in 13 Stati fino ad ora, ha festeggiato i suoi successi precedenti nelle primarie dell’Iowa di gennaio. Entrambi i candidati hanno concluso la serata festeggiando e guardando avanti alla prossima fase della campagna presidenziale.

I risultati completi delle primarie sono attesi con ansia e saranno cruciali per determinare i candidati finali che si contenderanno la Casa Bianca. California e Texas sono tra gli Stati che assegnano il maggior numero di delegati, e le competizioni in quegli Stati potrebbero essere decisive per entrambi i candidati.