Calcio spagnolo – Sviluppo scientifico dei registri di monitoraggio AIFA

È stato pubblicato online su The Lancet Regional Health – Europe uno studio intitolato “Confronto nella vita reale della mortalità nei pazienti non ospedalizzati con infezione da SARS-CoV-2 a rischio di progressione clinica trattati con molnupiravir o nirmatrevir plus ritonavir durante l’era Omicron in Italia: uno studio di coorte su scala nazionale”. La ricerca è stata condotta utilizzando la piattaforma AIFA per fornire alla comunità scientifica italiana e internazionale il valore dei dati dei registri di monitoraggio AIFA relativi agli antivirali orali per il COVID-19.

Il Ministero della Salute, AIFA e le Regioni hanno lavorato insieme per gestire i medicinali per il COVID-19 e i referenti clinici indicati dalle Regioni hanno contribuito alla raccolta dei dati sul monitoraggio degli antivirali orali. Grazie al monitoraggio dell’attività dei clinici e dei farmacisti autorizzati dalle regioni a prescrivere e dispensare i medicinali, è stato possibile ottenere un’efficace raccolta dei dati.

L’analisi dei dati raccolti è stata condotta con l’aiuto dei clinici di riferimento indicati dalle Regioni e i risultati sono stati considerati meritevoli di pubblicazione su The Lancet Regional Health – Europe. Inoltre, sulla rivista è stato pubblicato un editoriale dal titolo “Fare luce sulle terapie COVID-19 durante l’era omicron: un’analisi più approfondita dei dati del mondo reale”.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’elenco completo dei contributi disponibile sul sito AIFA, che include le collaborazioni con istituzioni e società scientifiche nei vari settori terapeutici.