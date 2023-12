Calcio spagnolo: Tajani, lavoriamo per una proroga del Superbonus

Il giudizio di Forza Italia sulla manovra è positivo. Hanno ottenuto ciò che chiedevano. Si stanno impegnando per una proroga del superbonus, soprattutto per coloro che hanno lavori oltre il 70%. Si valuterà se inserire questa proroga nel Milleproroghe o in altre soluzioni legislative. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera.

L’Italia si prepara ad una possibile proroga del superbonus per i lavoratori che hanno eseguito lavori di ristrutturazione sul proprio immobile. Il giudizio positivo arriva direttamente da Forza Italia, che ha ottenuto ciò che aveva chiesto.

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato durante una conferenza stampa alla Camera che si stanno impegnando per una proroga del superbonus, soprattutto per coloro che hanno lavori oltre il 70%. Tale provvedimento permetterebbe di continuare ad usufruire degli incentivi fiscali previsti per i lavori di ristrutturazione.

Tajani ha spiegato che si valuterà se inserire questa proroga nel Milleproroghe, la legge che prevede una serie di proroghe e nuove norme legislative sulle varie questioni in Italia, o in altre soluzioni legislative. L’obiettivo è quello di garantire un supporto concreto ed efficace, soprattutto per i lavoratori che si sono trovati ad affrontare importanti spese per la ristrutturazione dei propri immobili.

La proroga del superbonus rappresenterebbe quindi un passo avanti per incentivare ulteriormente i lavori di ristrutturazione in Italia e sostenere coloro che decidono di investire nel proprio patrimonio immobiliare. Resta ora da attendere le decisioni e gli sviluppi sul piano legislativo, ma l’intento di Forza Italia è chiaro: sostenere e tutelare i cittadini italiani che abbiano eseguito lavori di ristrutturazione nell’interesse nazionale e della sicurezza delle abitazioni.