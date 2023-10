Calcio spagnolo: tensione al corteo di Roma

‘Onda di proteste in Italia in solidarietà al popolo palestinese’

Venerdì è stata una giornata di allerta in Italia a causa degli eventi in corso in Israele e dell’attacco terroristico recente in Francia. Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha fatto notare che la situazione attuale “rievoca fantasmi non molto antichi” e ha sottolineato che sebbene le fibrillazioni possano verificarsi, non è sempre possibile prevenirle.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che non c’è un livello di allerta particolarmente elevato in Italia, ma i servizi di sicurezza sono stati allertati sul potenziale rischio di emulazione. Questa giornata rappresenta il primo test per il dispositivo di sicurezza stabilito durante una riunione al Viminale.

A Roma, si sono verificate tensioni tra le forze dell’ordine e gli studenti che hanno protestato in solidarietà con il popolo di Gaza. Sono state effettuate cariche e gli studenti hanno risposto lanciando uova e fumogeni. Numerose persone provenienti da differenti schieramenti, tra cui sigle anarchiche ed estrema destra unite nella causa palestinese, hanno manifestato contro Israele e il presidente Netanyahu.

Anche a Napoli si è svolta una manifestazione pro Palestina con la partecipazione di oltre 500 persone. A Livorno, tre persone sono state denunciate dopo un alterco con la polizia durante una manifestazione in sostegno di Israele. A seguito di un appello sui social media a scendere in piazza, sono stati introdotti misure di sicurezza rinforzate intorno alle moschee.

Negli sermoni, gli imam hanno parlato della situazione a Gaza e del diritto dei Palestinesi a uno stato. Molti fedeli si sono radunati fuori delle moschee per pregare per il popolo palestinese. Ulteriori manifestazioni pro Palestina sono previste a Milano, Palermo e Torino. La popolazione italiana si unisce così al coro di voci di solidarietà internazionale nei confronti del popolo palestinese, in un periodo di forte tensione e violenze in Medio Oriente.