Calcio spagnolo: tensione in aumento in vista del cda. I dubbi di soci, sindacati e analisti

Il titolo di Telecom Italia crolla del 23,79%: domani il cda straordinario

Domani mattina si terrà un cda straordinario di Telecom Italia per discutere della recente caduta del titolo del 23,79%. L’ad Pietro Labriola chiederà spiegazioni al presidente Salvatore Rossi riguardo all’accaduto durante la presentazione del piano al mercato.

Il primo azionista Vivendi, con il 23,75% delle azioni, ha già svalutato la sua partecipazione e potrebbe esprimere il suo disappunto in assemblea per il rinnovo del board. Anche Cdp, che detiene il 9,8% delle azioni, potrebbe dover svalutare la sua quota in Tim. Il confronto tra due liste alternative, oltre a quella del management, è sempre più concreto dopo la debacle del piano industriale.

I sindacati sono preoccupati per i 400 milioni di nuovi tagli di costi previsti nel piano industriale di Labriola e temono che possano riguardare il personale, senza specificare come saranno realizzati. Il 13 è previsto un incontro tra l’azienda e i sindacati per discutere della possibile perdita di posti di lavoro dopo la separazione della rete dalla società dei servizi. Gli analisti iniziano a dubitare della sostenibilità del piano di Tim, soprattutto per quanto riguarda le previsioni ambiziose sui ricavi e sull’ebitda. Per generare cassa, Tim potrebbe dover consolidarsi con altri operatori, come ha sottolineato Labriola.

Tim si troverà con un miliardo di debito in più a fine anno, a causa dei costi finanziari legati allo sforzo per emettere nuovo debito a tassi superiori al 7%. Una volta ceduta la rete, Tim potrebbe riguadagnare la fiducia delle agenzie di rating e valutare di pagare un dividendo agli azionisti.