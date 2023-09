Calcio spagnolo – Terremoto in Marocco, oltre 2.100 morti e 2.400 feriti

Il Vicepremier Tajani si è recentemente messo in contatto con il Ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita per offrire le condoglianze del governo italiano al popolo marocchino. In seguito al terremoto che ha colpito il Marocco, l’Italia ha manifestato la sua disponibilità a fornire ogni possibile forma di assistenza umanitaria, inclusa l’invio di squadre di emergenza e il supporto agli ospedali danneggiati.

Il Vicepremier Tajani si sta mantenendo in costante contatto con l’Ambasciatore italiano in Marocco al fine di monitorare la situazione e coordinare l’assistenza ai connazionali colpiti dal terremoto. Finora, l’Ambasciata a Rabat e il Consolato Generale a Casablanca hanno fornito supporto a oltre 500 italiani attraverso l’Unità di Crisi e un desk all’aeroporto di Marrakesh.

Il governo italiano si impegna a sostenere il Marocco in questo momento difficile, offrendo il suo aiuto per ripristinare la normalità nel paese. L’Italia è pronta a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per garantire il benessere della popolazione marocchina colpita dal terremoto.

Non solo offrirà assistenza umanitaria immediata, ma si impegnerà anche a contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. L’Italia ha una vasta esperienza nella gestione delle emergenze e sarà in grado di fornire supporto logistico e tecnico per fronteggiare gli effetti del terremoto.

Il Vicepremier Tajani ha sottolineato l’importanza della solidarietà internazionale in momenti come questi e ha espresso la convinzione che l’Italia e il Marocco possano lavorare insieme per superare questa crisi. La collaborazione tra i due paesi sarà fondamentale per garantire la rapida ripresa del Marocco e il sostegno ai suoi cittadini.

Oltre a fornire assistenza immediata e materiali di soccorso, l’Italia cercherà anche di promuovere la collaborazione tra esperti italiani e marocchini nel settore della gestione delle calamità naturali. Questo permetterà di sviluppare strategie per affrontare meglio le future emergenze, garantendo una maggiore sicurezza per entrambi i paesi.

In questo momento di difficoltà, l’Italia si mostra solidale nei confronti del Marocco e dei suoi cittadini. L’impegno del governo italiano a sostenere il popolo marocchino testimonia l’amicizia e la collaborazione tra i due paesi. L’Italia sarà sempre pronta a fornire assistenza e supporto al Marocco in caso di necessità simili in futuro.