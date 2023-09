Calcio spagnolo: tutti i segreti sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical – la Repubblica

È uscita la puntata speciale dello show di Chiara Ferragni e Fedez incentrata sulla co-conduzione dell’influencer alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo dello scorso febbraio e sul discusso bacio scambiato sul palco dal rapper con il collega Rosa Chemical. La scena del bacio ha fatto molto discutere e ha innervosito visibilmente Ferragni. Dopo sette mesi, lo speciale è stato finalmente pubblicato su Prime Video. Il rapper ha commentato la faccenda con due parole, ammettendo di non essere fiero di una parte di sé che è emersa. Ha espresso dispiacere per ciò che non è riuscito a fare e per ciò che ha fatto, affermando di stare lavorando su sé stesso e sulla sua relazione per il bene della sua famiglia. Ha descritto l’episodio come pieno di emozioni, in cui ha pianto per ansia, felicità, delusione, dolore, eccetera. Ha invitato il pubblico a guardare lo speciale e a dire cosa ne pensano.

La puntata speciale dello show di Chiara Ferragni e Fedez è finalmente disponibile su Prime Video. In questa puntata, i due noti personaggi hanno deciso di raccontare i retroscena della loro co-conduzione alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, avvenuta lo scorso febbraio. Uno degli episodi maggiormente discussi è sicuramente il bacio scambiato sul palco del Festival dal rapper con il collega Rosa Chemical. Questa scena ha suscitato una grande attenzione mediatica e ha innervosito visibilmente Chiara Ferragni.

Dopo mesi di attesa, finalmente i fan dei due influencer potranno scoprire i dettagli di quella sera tanto controversa. Durante lo speciale, Fedez ha deciso di commentare l’accaduto, ammettendo che non è orgoglioso della parte di sé stessa che ha mostrato in quel momento. Ha anche espresso il suo rammarico per ciò che non è riuscito a fare e per ciò che invece ha compiuto. Il rapper ha sottolineato che sta lavorando su sé stesso e sulla sua relazione per il bene della sua famiglia.

Fedez ha descritto l’episodio come un momento pieno di emozioni, in cui è passato attraverso diverse fasi: ansia, felicità, delusione e dolore, solo per citarne alcune. Ha invitato il pubblico a guardare lo speciale su Prime Video e a condividere le proprie opinioni. Sarà interessante vedere cosa ne pensano i fan e se riusciranno a comprendere le motivazioni che hanno portato a quel discusso bacio sul palco del Festival di Sanremo.