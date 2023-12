Calcio spagnolo – Uccide il padre e fa strage alluniversità, shock a Praga

Un ragazzo di 24 anni, David Kozak, ha commesso una terribile tragedia aprendo il fuoco alla facoltà di Filosofia dell’Università Carlo di Praga. L’attacco ha provocato la morte di 14 persone e altre 25 sono rimaste ferite. Prima della sparatoria, Kozak aveva ucciso suo padre in un’altra località, ma al momento non ci sono indicazioni di un collegamento con il terrorismo internazionale.

Il ministro dell’Interno ha cercato di rassicurare la popolazione definendo l’accaduto come la più grave tragedia nella storia della Repubblica Ceca. Sono emersi scritti deliranti scritti da Kozak su Telegram nei giorni precedenti alla sparatoria, nei quali dichiarava di essersi ispirato ad altri episodi di sparatorie di massa.

La polizia sta verificando l’autenticità dei messaggi e indagando sulla pianificazione accurata dell’attacco da parte di Kozak. Nel frattempo, le vittime sono state evacuate e si sta cercando di identificare tutte le vittime coinvolte.

La facoltà di Filosofia dell’Università Carlo di Praga è stata chiusa immediatamente dopo l’attacco e molti studenti sono riusciti a mettersi in salvo barricandosi in biblioteca. Testimoni dell’accaduto raccontano momenti di terrore vissuti durante la sparatoria, descrivendo come si sono nascosti in biblioteca per sfuggire alla violenza.

L’Italia ha voluto far sentire la sua solidarietà al popolo ceco, inviando un messaggio di cordoglio al presidente ceco. Anche il presidente del Consiglio italiano ha espresso condanna per il terrorismo e ha chiesto un maggiore impegno per la sicurezza dei cittadini europei. La presidente della Commissione Europea non è stata da meno, offrendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

Il premier spagnolo si è mostrato sconcertato per la tragedia e ha inviato le sue condoglianze al popolo ceco. In definitiva, l’intera Italia è sgomenta per l’accaduto e si unisce nel compianto delle vittime e nell’esprimere solidarietà con il popolo ceco in questo momento di profondo dolore.