Calcio spagnolo – Ucraina-Italia, Rebrov: Ceferin vuole lItalia allEuropeo? Non mi preoccupo – Sky Sport

Il Ct dell’Ucraina ha rivelato di aver studiato attentamente gli Azzurri e di aver esaminato diverse tattiche in preparazione alla partita cruciale contro l’Italia. L’Ucraina si prepara con determinazione a sfidare l’Italia nella gara decisiva per ottenere il passaggio a Euro 2024. Nonostante l’Italia abbia giocato solo due giorni prima, il Ct ucraino non si aspetta una partita facile, ma considera questa sfida come un’opportunità sia per la sua squadra che per l’avversario.

Il Ct ha dedicato tempo ad analizzare le tattiche migliori per affrontare l’Italia, dando importanza alla loro intensità e alla presenza di diversi buoni marcatori nella loro squadra. Tuttavia, non ha espresso preferenze per alcun giocatore italiano, ritenendo che l’Ucraina sia una squadra di altissimo livello e che i suoi giocatori siano sufficienti per affrontare l’Italia.

Il Ct conta sul sostegno caloroso dei tifosi ucraini durante la partita e ricorda il grande supporto ricevuto quando hanno giocato in Germania. Rispondendo alle parole di Ceferin, il presidente dell’UEFA, il Ct ucraino afferma che non possono concentrarsi su queste questioni e che le sue parole non influenzeranno il gioco. Inoltre, il Ct sottolinea di non aver avuto contatti diretti con il presidente Zelensky, poiché ritiene che il presidente abbia questioni più importanti da affrontare.

La squadra ucraina è consapevole che il loro paese sta attraversando un momento difficile e giocheranno con l’obiettivo di regalare una gioia al loro popolo. Non sentono quindi il bisogno di motivazioni extra per una partita così importante come questa contro l’Italia.