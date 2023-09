L’Ucraina si prepara all’adesione all’Unione Europea e alla NATO, secondo Olha Stefanishyna, vice primo ministro per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina. Stefanishyna, in un’intervista esclusiva per Calcio spagnolo, ha dichiarato che il paese potrebbe essere pronto per l’adesione all’UE entro due anni, ma questa decisione dipenderà dal corso della guerra.

La vice primo ministro ucraina è ottimista sul futuro del paese e crede che in due anni l’Ucraina sarà completamente preparata per l’adesione all’Unione Europea. Tuttavia, secondo Stefanishyna, ciò potrà avvenire solo una volta che la guerra sarà terminata. Inoltre, ha affermato che il paese farà dieci volte di più di quanto stanno facendo attualmente per prepararsi a questa importante decisione.

Stefanishyna ha anche sottolineato che l’Ucraina sta lavorando per l’adesione alla NATO, ma la decisione dipenderà non solo dal paese. Secondo la vice primo ministro, la questione della NATO rappresenta una decisione politica e l’Ucraina sta attualmente rafforzando l’interoperabilità con le forze alleate e migliorando le capacità di difesa strategica attraverso riforme nel settore della difesa e della sicurezza.

Secondo Stefanishyna, l’Ucraina potrebbe raggiungere l’adesione alla NATO più velocemente rispetto all’UE. L’Alleanza, infatti, cercherà un paese con uno degli eserciti più forti come garante della sicurezza per l’Europa. Pertanto, l’Ucraina si impegna a rafforzare le proprie forze armate e a svolgere un ruolo chiave nella difesa del continente.

Nonostante le sfide legate al conflitto in corso nel paese, l’Ucraina si sta preparando per un futuro più integrato con l’Europa e l’Alleanza NATO. Con il coraggio e la determinazione di Olha Stefanishyna e del suo team, l’Ucraina potrebbe diventare un membro a pieno titolo di queste importanti organizzazioni internazionali entro due anni, contribuendo così alla stabilità e alla sicurezza dell’Europa.