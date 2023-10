Calcio spagnolo: ultimi dettagli su Guerra Horner-Marko

La Red Bull è al primo posto nel campionato costruttori e Max Verstappen ha vinto il titolo piloti in Qatar. Nonostante i successi sportivi, sembra che il clima all’interno del team Red Bull non sia sereno, soprattutto a livello dirigenziale. Sono emerse tensioni interne dopo le indiscrezioni sul tentativo da parte di Christian Horner, direttore della squadra, di estromettere Helmut Marko dal team.

Secondo le voci, l’obiettivo di Horner sarebbe quello di riqualificare l’assetto dirigenziale della squadra. Si è ipotizzato un contatto tra Horner e Chalerm Yoovidhy, l’azionista thailandese di maggioranza della Red Bull, nel tentativo di trovare un nuovo uomo di punta per l’AlphaTauri. Tuttavia, il progetto non si è concretizzato.

Inoltre, sembra che Horner abbia cercato di convincere Peter Bayer a diventare suo consulente nell’AlphaTauri, senza considerare che Marko aveva già avuto contatti con Bayer per la gestione e il marketing del team dopo la partenza di Franz Tost.

Marko ha recentemente promosso Laurent Mekies, ex Direttore Sportivo della Ferrari, come partner prioritario per la prossima stagione. Horner avrebbe sottolineato la mancanza di fiducia di Yoovidhy in Marko e nella dirigenza della Red Bull e avrebbe cercato di avviare azioni per licenziare Marko.

Tuttavia, Oliver Mintzlaff, dirigente del team Red Bull, ha comunicato con Marko assicurandogli la sua permanenza nel team. Questa notizia ha avuto un impatto positivo su Verstappen, che ha dichiarato che se Marko lasciasse la Red Bull, anche lui se ne andrebbe.

È importante sottolineare che Marko ha un contratto con la Red Bull fino alla fine del prossimo anno e si è detto felice per il sostegno che ha ricevuto. Nonostante ciò, ci sono ancora indiscrezioni su una possibile partenza di Marko e su Verstappen che potrebbe lasciare la squadra nel caso in cui ciò accada.

La situazione all’interno del team Red Bull è attualmente molto delicata e sarà interessante vedere come si evolverà nei prossimi mesi. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Calcio Spagnolo.