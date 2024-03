Calcio spagnolo – Un approfondimento sul debito pubblico

Il debito pubblico italiano sempre più nelle mani di famiglie e imprese nazionali

L’ultima emissione del Btp Valore ha segnato un record storico con la raccolta di 18,31 miliardi di euro, il risultato più elevato di sempre per il Tesoro italiano. La dimensione media dell’investimento è stata di 27.906 euro, con un titolo che offre rendimenti al 3,25% per i primi tre anni e al 4% negli ultimi tre.

Il Ministero dell’Economia ha raccolto circa 54 miliardi in nove mesi grazie a tutte e tre le edizioni del Btp Valore, aumentando la quota di Bot e Btp in mano a famiglie e imprese oltre i 320 miliardi a novembre 2023. La quota in mano agli investitori esteri è del 27%, in calo rispetto al periodo pre-Covid.

Aumentare la quota di bond governativi in mano alle famiglie è positivo per la stabilità del debito pubblico e per l’economia italiana, con il governo che si è mostrato soddisfatto per la fiducia dimostrata dagli italiani nell’investire nel Btp Valore. Questo successo è stato associato all’aumento del Pil e alla diminuzione del debito pubblico italiano.

L’aumento del debito pubblico italiano nelle mani di famiglie e imprese nazionali è un segnale positivo per la ripresa economica e la stabilità finanziaria del paese.