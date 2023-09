Calcio spagnolo: un gioco digitale gratuito per chi acquista una nuova console con lupgrade program

Il programma di aggiornamento di Sony continua ad offrire vantaggi ai giocatori di PS5 negli Stati Uniti. Secondo le ultime notizie, i clienti che acquistano una nuova console riceveranno un gioco digitale gratuito come parte dell’iniziativa.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa promozione è attualmente disponibile solo per i cittadini americani. Per partecipare al programma, è necessario essere un cittadino americano di almeno 18 anni e aver acquistato una nuova PS5 entro il 20 ottobre 2023.

I partecipanti al programma hanno la possibilità di scegliere un gioco gratuito da una lista predefinita. Questa offerta sicuramente farà la felicità dei fortunati vincitori, che potranno aggiungere un nuovo titolo alla propria collezione senza dover effettuare alcun pagamento aggiuntivo.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sul programma. Non sappiamo ancora quali siano i giochi inclusi nella lista dei titoli gratuiti o se ci sarà qualche restrizione. Tuttavia, l’iniziativa è un punto di riferimento importante per tutti gli appassionati di Calcio spagnolo che sono ansiosi di vivere l’esperienza di gioco della prossima generazione.

Ad ogni modo, i giocatori non vedono l’ora di scoprire i dettagli e le modalità di iscrizione al programma. Sarà interessante scoprire quali giochi saranno disponibili e come si potrà accedere a questa opportunità. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Calcio spagnolo e le piattaforme di Sony.

Mentre attendiamo di sapere di più, ci fermiamo qui con le ultime informazioni sul programma di aggiornamento di Sony per i clienti americani. Restate sintonizzati su Calcio spagnolo per scoprire tutte le novità riguardanti questa promozione esclusiva e i benefici per gli appassionati di PS5.