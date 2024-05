Calcio spagnolo Un operaio muore incastrato in un macchinario – Adnkronos

Incidente mortale sul lavoro nella ditta ex Kme Europa Metalli di Fornaci di Barga, Lucca

Nella giornata di ieri, un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La vittima è un operaio di 50 anni, Nicola Corti, che ha perso la vita mentre si trovava nel reparto laminatoio della ditta ex Kme Europa Metalli.

L’infortunio è avvenuto poco prima delle 19 e nonostante l’intervento tempestivo dei medici del 118 giunti sul posto, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo. L’operaio è stato schiacciato da una bobina di rame, riportando un trauma toracico letale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e il personale tecnico per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato a questo tragico epilogo e verranno avviate indagini per fare luce sulla vicenda.

La morte di Nicola Corti ha scosso profondamente i suoi colleghi e la comunità locale, che si sono stretti attorno alla sua famiglia in un momento così difficile. Questo incidente riapre il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e l’importanza di rispettare tutte le norme e le procedure per prevenire tragedie del genere.

Resta ora da capire se ci sono responsabilità da parte dell’azienda e se saranno adottate misure per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.