Calcio spagnolo – Un tredicenne statunitense è diventato il primo al mondo a finire Tetris

Willis Gibson, un ragazzo tredicenne dell’Oklahoma, ha recentemente raggiunto un traguardo epico nel mondo dei videogiochi. Ha completato il famoso gioco Tetris per NES, diventando così la prima persona a farlo 34 anni dopo la sua uscita nel 1989.

Gibson ha voluto condividere il suo incredibile risultato con il mondo intero e ha pubblicato un video su YouTube che mostra il momento in cui raggiunge il livello 157 di Tetris in soli 38 minuti, mandando il gioco in crash. Prima di lui, solo le intelligenze artificiali avevano raggiunto quel risultato.

Tetris è uno dei videogiochi più famosi al mondo e continua a conquistare il cuore di milioni di giocatori. Il gioco consiste nel far cadere dei pezzi chiamati tetramini in uno spazio rettangolare, cercando di formare file orizzontali complete di blocchi. I livelli di Tetris sono 29, ma Gibson è riuscito a superare i livelli tradizionali e raggiungere un punto dove il gioco va in crash, conosciuto come “kill screen”.

La passione di Gibson per Tetris è nata quando aveva solo 11 anni e da allora ha dedicato molte ore alla pratica e al perfezionamento delle sue abilità. Ha partecipato a numerosi tornei, dimostrando sempre la sua straordinaria abilità nel gioco. In uno di questi, ha addirittura battuto il record di punteggio generale di Tetris.

La notizia del raggiungimento di Gibson è rimbalzata sui social media e ha suscitato grande ammirazione da parte della comunità dei videogiocatori. I suoi incredibili risultati dimostrano che con impegno e dedizione si possono davvero raggiungere traguardi straordinari.

Con la sua impresa, Willis Gibson entra definitivamente nella storia dei videogiochi e dimostra che l’età non è un limite quando si tratta di raggiungere grandi obiettivi. Il suo talento e la sua passione per Tetris lo rendono un vero e proprio campione, pronto a ispirare giovani e meno giovani ad inseguire i propri sogni.