La Giornata Nazionale dello Spazio in Italia, celebrata il 16 dicembre, commemora il lancio del satellite San Marco 1 nel lontano 1964. Tuttavia, quest’anno si ipotizza che ci sia stata una confusione nel governo italiano riguardo alla data ufficiale di istituzione della giornata, che in realtà sarebbe il 15 dicembre.

Lo Spazio oggi è molto diverso da come lo conoscevamo in passato: sono stati lanciati oltre 11.000 satelliti fino ad aprile 2021, dei quali circa 7.000 sono ancora in orbita. Inoltre, oltre 600 persone hanno avuto il privilegio di viaggiare nello Spazio fino al 31 ottobre 2023, senza contare i turisti spaziali.

La ricerca cosmologica e l’astronomia hanno fatto passi da gigante, rispondendo a molte domande del passato ma aprendone altrettante. Tuttavia, nonostante il progresso, la questione dell’uso dello Spazio non è ancora adeguatamente regolamentata dagli accordi internazionali esistenti.

Attualmente, ci sono cinque trattati spaziali che definiscono la giurisprudenza spaziale, ma è necessario un aggiornamento considerando la dimensione legale, etica e morale dell’esplorazione spaziale. Finanziamenti pubblici e privati giocano un ruolo sempre più importante nello sviluppo delle attività spaziali, con numerose agenzie e aziende coinvolte in progetti extra-atmosferici.

Il Comitato delle Nazioni Unite per l’uso pacifico dello Spazio (Uncopuos) supervisiona questi trattati, tuttavia è necessario trovare nuove modalità a livello internazionale per affrontare le questioni spaziali in modo adeguato prima che sia troppo tardi. Solo con una regolamentazione adeguata sarà possibile garantire un utilizzo sicuro e sostenibile dello Spazio.