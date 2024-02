Calcio spagnolo: Valencia, incendio divora due grattacieli, almeno 4 corpi carbonizzati

**Incendio di grandi proporzioni nel quartiere Campanar a Valencia**

Un terribile incendio di enormi proporzioni ha devastato il quartiere Campanar a Valencia, causando la morte di almeno 4 persone e lasciando almeno 20 dispersi. Le fiamme si sono sviluppate alle 17:30 dall’ottavo piano di un edificio, con il vento e le alte temperature che hanno favorito la rapida propagazione.

I pompieri hanno salvato molti residenti intrappolati sui balconi, ma 14 persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni pompieri e un bambino. L’Unità Militare dell’Esercito (Ume) è intervenuta per fornire assistenza. Gli ingegneri stanno indagando sulla causa dell’incendio e potrebbe essere necessaria una revisione della normativa sull’uso del poliuretano nei rivestimenti degli edifici.

La solidarietà dei cittadini si è manifestata con sostegno per le famiglie evacuate, che sono state rialloggiate in alberghi e strutture di accoglienza. È un momento di grande dispiacere per l’intera comunità, che si unisce nel cordoglio per le vittime e nella speranza di trovare presto tutte le persone disperse.

In conclusione, l’incendio nel quartiere Campanar a Valencia ha causato una tragedia con numerose vittime, feriti e sfollati. La comunità si unisce nel sostegno alle famiglie colpite e nell’auspicio che si possano trovare le persone ancora disperse.