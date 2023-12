Calcio spagnolo: Vanessa Ballan, autopsia anche sul feto per dissipare i dubbi che possa essere figlio di Bujar Fandaj – la Repubblica

Una doppia autopsia sarà eseguita sul corpo di Vanessa Ballan e sul feto che portava in grembo. La Procura di Treviso ha nominato due consulenti tecnici per una consulenza collegiale al fine di dissipare i dubbi sulla paternità del feto. La foto scattata in casa di Vanessa Ballan mostra la presenza di lei, del figlio di 4 anni e di Bujar Fandaj, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Fandaj sembrava desiderare una relazione più seria con Vanessa, che però non voleva concedergli. Questo avrebbe portato lui a perseguitarla. Fandaj si presentava al lavoro di Vanessa anche quattro o cinque volte al giorno e l’ha persino minacciata di morte. Il procuratore Martani ha espresso dubbi sulla gestione del caso da parte della magistrata del gruppo “fasce deboli” e ha ribadito che il divieto di avvicinamento avrebbe dovuto essere richiesto. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, ritiene che il caso sia stato sottovalutato e ha richiesto un’indagine sul perché ciò sia accaduto. Bujar Fandaj ha scelto di non rispondere alle domande durante la convalida del suo arresto nel carcere di Santa Bona.

