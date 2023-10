Calcio spagnolo: verso Euro 2024, Ucraina batte Macedonia, sorridono Danimarca e Ungheria – Sport Mediaset

L’Ucraina ha vinto 2-0 contro la Macedonia del Nord nel girone di qualificazione per Euro 2024. La squadra ucraina è riuscita a segnare due gol, mentre la Macedonia del Nord non è riuscita a segnare alcun gol durante la partita. Questa vittoria ha portato l’Ucraina a 10 punti nel Gruppo C, gli stessi del’Italia, che però ha disputato una partita in meno.

Nel Gruppo H, la Slovenia ha ottenuto una vittoria convincente contro la Finlandia con un punteggio di 3-0. Durante la partita, la Slovania è riuscita a segnare tre gol, mentre la Finlandia non è riuscita a segnare alcun gol. Allo stesso modo, la Danimarca ha battuto il Kazakistan con un punteggio di 3-1. La vittoria della Danimarca è stata supportata dai gol di Wind e Skov.

Nel Girone G, l’Ungheria è riuscita a vincere contro la Serbia con un punteggio di 2-1. Durante la partita, la squadra ungherese è riuscita a segnare due gol grazie a Varga e Sallai. Questa vittoria ha reso l’Ungheria la prima nel Gruppo G con 13 punti, seguita dalla Serbia con 10 punti.

Nell’altro match del Gruppo G, la Lituania ha ottenuto una vittoria importante contro la Bulgaria con un punteggio di 2-0. Questa vittoria ha praticamente eliminato ogni possibilità di qualificazione per la Bulgaria.

Inoltre, nell’incontro in fondo alla classifica, l’Irlanda del Nord ha sconfitto San Marino con un punteggio di 3-0. Durante la partita, l’Irlanda del Nord è riuscita a segnare tre gol grazie a Smyth, Magennis e McMenamin.

Questi risultati sono importanti per la classifica generale delle qualificazioni ad Euro 2024 e influenzeranno le prossime partite delle squadre coinvolte. Tutte le notizie e le statistiche sono disponibili sul sito Calcio spagnolo.