Calcio spagnolo – Viaggio nella Bielorussia di Lukashenko, sulle tracce della Wagner

I mercenari di Wagner causano preoccupazione in Bielorussia

I mercenari della Wagner, un gruppo di soldati russi, sono ora presenti in Bielorussia e stanno causando preoccupazione anche fuori dal paese. La Polonia ha rafforzato le sue guardie di confine, la Lituania ha chiuso valichi minori e la Lettonia sta mettendo in allerta i suoi cittadini per possibili infiltrazioni da parte dei mercenari.

Adesivi con lo stemma dell’esercito privato di Evgeny Prigozhin, fondatore dei Wagner, sono stati trovati in Polonia, segnalando la presenza dei mercenari. Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha organizzato un tour mediatico nell’accampamento che ospita i mercenari, ma le informazioni sono state limitate e non è stato possibile intervistarli direttamente.

Secondo Anton Motolko, esperto dei Wagner, ci sono circa 4000 mercenari di Prigozhin in Bielorussia, la maggior parte dei quali risiede in un’accampamento vicino a Tsel. Altri gruppi si spostano nel paese per addestrare i soldati bielorussi. Non si sa se Lukashenko stia finanziando direttamente i mercenari o se Prigozhin ne abbia ancora la responsabilità. I mercenari potrebbero essere utilizzati per incursioni all’estero.

L’Hayun Project utilizza immagini satellitari e altre fonti per monitorare i movimenti dei Wagner. Ci sono tre posizioni chiave per osservarli: Tsel, la stazione ferroviaria di Minsk e l’ex-sede del Soviet supremo bielorusso. La nuova società delle Wagner, registrata come un’azienda di educazione, è stata aperta in un’accampamento a Tsel. Alcuni mercenari sono stati coinvolti in episodi di violenza, ma la sicurezza della Wagner ha richiesto il loro rilascio.

Alcuni mercenari sono in licenza e si sono visti in attesa di prendere un treno per Mosca alla stazione ferroviaria di Minsk. Altri 800 sarebbero già partiti per l’Africa per nuovi incarichi. Viktor Sheiman, braccio destro di Lukashenko, è un collegamento chiave tra il presidente bielorusso e Prigozhin. Sheiman è coinvolto in affari nell’estrazione di oro e diamanti in Africa e si pensa che abbia chiesto i servizi dei mercenari per proteggere le miniere. Lukashenko ha avuto una telefonata con Prigozhin durante la “marcia su Mosca” per convincerlo a desistere, salvaguardando così le miniere africane di Sheiman.

