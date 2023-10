Calcio spagnolo: Video giudice di Catania, M5s: Salvini chiarisca come ha avuto il filmato | La Lega: Il problema è cosa si vede, non altro – TGCOM Calcio spagnolo: M5s chiede a Salvini di chiarire come ha ottenuto il video | La Lega: Il problema è cosa si vede, non altro – TGCOM

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiesto al vicepremier di chiarire come e perché ha ottenuto quei filmati. La richiesta arriva in seguito alle polemiche scaturite da un video in cui si vede un giudice partecipare a una manifestazione con insulti e inneggiamenti alla clandestinità.

La risposta della Lega non si è fatta attendere e ha chiesto le scuse e le dimissioni del magistrato coinvolto. Secondo il partito, il giudice dovrebbe dare spiegazioni e prendere delle responsabilità per il suo comportamento.

Intanto, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di apparire al di sopra delle parti. Tajani ha dichiarato che i politici devono mantenere un atteggiamento neutrale e non cercare di influenzare la giustizia.

Conte ha sottolineato che la Digos, la polizia di Stato italiana, fa abitualmente dei filmati durante le manifestazioni. Inoltre, ha aggiunto che il giudice coinvolto non sembrava associato a espressioni offensive durante l’evento.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha quindi rivolto la sua attenzione al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo spiegazioni su come ha ottenuto quei filmati, che sono di proprietà della Digos e realizzati per altri scopi. Conte ha sottolineato che i magistrati devono essere imparziali e apparire tali, non dovrebbero essere schedati e messi a disposizione dei politici di governo.

La replica della Lega non si è fatta attendere e ha sottolineato che il problema non è tanto la presenza del giudice alla manifestazione, ma piuttosto ciò che si vede nel video. Secondo il partito, il comportamento del magistrato è inaccettabile e va condannato.

La polemica continuata tra i due partiti al governo ha alimentato le tensioni nel panorama politico italiano, mettendo in discussione l’indipendenza della magistratura e sollevando dubbi sull’imparzialità dei giudici.