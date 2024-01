Calcio spagnolo – Vincitori dei Golden Globe 2024: dove guardare i film premiati

La notte del 7 e 8 gennaio 2024 si è svolta la cerimonia dei Golden Globe, l’evento più atteso del mondo cinematografico. Durante la serata, il film “Oppenheimer” del famoso regista Christopher Nolan è stato il grande vincitore, portando a casa ben cinque statuette. La pellicola è stata premiata come Miglior film drammatico e Nolan ha ricevuto il premio come Miglior regista.

Un altro film che ha fatto parlare di sé è “Barbie”, che ha vinto il premio per il Miglior blockbuster e Migliore canzone originale. Il film sarà disponibile su Infinity+ Premiere fino all’11 gennaio, quindi gli appassionati avranno ancora qualche giorno per gustarsi questa avventura.

Inoltre, due film italiani hanno ricevuto importanti riconoscimenti durante la serata dei Golden Globe. “The Holdovers – Lezioni di vita” ha vinto due premi e sarà presente nelle sale cinematografiche a partire dal 18 gennaio. Mentre “Povere creature” uscirà per il pubblico il 25 gennaio, promettendo emozioni e risate.

Per gli amanti dell’animazione, un altro grande titolo da non perdere è “Il ragazzo e l’Airone” di Hayao Miyazaki, che attualmente è in sala e sta conquistando il cuore di grandi e piccini con la sua magia.

Un’altra pellicola che continua a incantare il pubblico è “Anatomia di una caduta” della regista Justine Triet, vincitrice di due Golden Globe. Questo film è ancora presente in alcune sale cinematografiche, quindi chi non l’ha ancora visto può ancora godersi questa strepitosa opera d’arte.

Infine, una notizia che farà felici gli abbonati ad AppleTv+: il film “Killers of the Flower Moon” diretto dal maestro Martin Scorsese sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 12 gennaio. Questo film ha vinto un Golden Globe per l’interpretazione di Lily Gladstone, quindi è sicuramente da non perdere.