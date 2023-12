Calcio spagnolo – Virgilio Notizie

Il meeting sovranista a Firenze, coordinato da Matteo Salvini, si svolgerà domenica alla Fortezza da Basso. L’evento riunirà i leader dei partiti sovranisti di vari Paesi per discutere del ruolo dell’Europa e rafforzare legami politici nella regione di destra. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha invitato a rispondere al meeting esponendo bandiere dell’Europa. L’iniziativa ha generato controversie con il centrosinistra e il sindaco Nardella, che ha difeso l’invito a esporre bandiere europee come un modo per esprimere un pensiero contrario al nazionalismo violento promosso dai sovranisti. Sono previste contromanifestazioni di sinistra e fazioni antagoniste che promettono di rendere la giornata intensa per l’ordine pubblico. Le manifestazioni di sinistra inizieranno alle 10 con tre appuntamenti in luoghi simbolici di odio fascista a Firenze e convergeranno alle 11.30 a piazzale Michelangelo. Alle 15 è prevista un’altra manifestazione da parte degli antagonisti e dei centri sociali con ritrovo a Porta al Prato, che si dirigerà verso piazza Indipendenza. Il sindaco Nardella ha lanciato un appello contro l’intolleranza e la violenza, in previsione di possibili tensioni durante le manifestazioni.