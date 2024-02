Calcio spagnolo: Vittorio Sgarbi e le dimissioni, farò una denuncia per lhackeraggio del mio account – Corriere Roma

Vittorio Sgarbi ha negato categoricamente di aver mai pensato di dimettersi dalla carica di sottosegretario alla Cultura. Tuttavia, si è dimesso di recente dopo aver ricevuto un documento di condanna da parte dell’Antitrust, l’autorità che sorveglia le pratiche commerciali, che stabilisce l’incompatibilità tra il suo ruolo istituzionale e le sue attività come scrittore, conferenziere e critico d’arte.

L’ex sottosegretario ritiene che le sue attività non siano assimilabili a una professione come quelle dei medici e che, al contrario, interferiscano con il suo ruolo nel governo. L’Antitrust ha contestato quest’incompatibilità a causa dei compensi che Sgarbi riceve per le sue varie attività. Nonostante abbia affermato di aver correttamente fatturato e denunciato i compensi percepiti, l’Antitrust ha stabilito l’incompatibilità basandosi su un documento di circa sessanta pagine.

La vicenda nasce dalle accuse contenute in due lettere anonime inviate da un individuo di nome Dario Di Caterino, che Sgarbi sostiene di non aver mai conosciuto e che, presumibilmente, nutre un profondo risentimento nei suoi confronti. È stato proprio grazie a questo anonimo che Sgarbi ha appreso l’identità di Di Caterino, come dichiarato nelle colonne del Fatto Quotidiano.

Contrariato da queste circostanze, Sgarbi ha deciso di sporgere denuncia presso la polizia postale per scoprire chi sia responsabile dell’hacking dell’account del ministero della Cultura che conteneva tutti i dati relativi alle sue attività. Inaspettatamente, il ministro Sangiuliano ha inviato le lettere anonime all’Antitrust senza coinvolgere Sgarbi in nessun modo.

Deciso a difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti, Sgarbi ha affermato di voler presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) in quanto ritiene che il documento dell’Antitrust sia privo di qualsiasi fondamento legale. Inoltre, ha sostenuto che le accuse di esportazione illegale di un quadro che pendono su di lui siano tutte false e frutto delle informazioni distorte pubblicate dal Fatto Quotidiano e da Report, basandosi proprio sulle testimonianze di Di Caterino e del restauratore Gianfranco Mingardi.

La decisione di dimettersi è stata presa da Sgarbi immediatamente dopo essere sceso dall’aereo a Milano, ma ha specificato che intende farlo per poter esprimere liberamente le sue opinioni sugli artisti come Michelangelo, Caravaggio e Raffaello, senza alcun vincolo istituzionale che possa limitare la sua libertà di espressione.