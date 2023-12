Calcio spagnolo – WhatsApp lancia il codice segreto per proteggere le chat

WhatsApp ha lanciato una nuova funzione chiamata Codice segreto, che mira a proteggere ulteriormente la privacy delle chat degli utenti. Questo nuovo strumento permetterà di impostare una password unica per proteggere le conversazioni da accessi indesiderati.

Grazie al Codice segreto, sarà anche possibile nascondere la cartella Chat con lucchetto, rendendola visibile solo digitando il Codice segreto nella barra di ricerca. Inoltre, gli utenti potranno scegliere se desiderano visualizzare o meno la cartella Chat con lucchetto nell’elenco delle chat.

Per rendere ancora più semplice l’applicazione del lucchetto a una nuova chat, WhatsApp ha implementato una nuova funzione: basta tenere premuto sulla chat desiderata per applicare il Codice segreto.

Il Codice segreto è già disponibile per alcuni utenti e verrà implementato gradualmente in tutto il mondo nei prossimi mesi. WhatsApp continua quindi a lavorare costantemente per introdurre nuove funzioni volte a proteggere la privacy degli utenti sulla piattaforma.

Questa nuova iniziativa è solo l’ultima di una serie di mosse messe in atto da WhatsApp per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti. Nel corso degli anni, l’app di messaggistica ha introdotto diverse funzioni come la crittografia end-to-end e l’autodistruzione dei messaggi, che mirano a rendere le conversazioni private e al sicuro da intrusioni esterne.

La protezione della privacy è diventata un tema sempre più importante negli ultimi anni, e WhatsApp si è impegnata a garantire che i suoi utenti possano comunicare in modo sicuro e privato. Con l’introduzione del Codice segreto, l’app di messaggistica cerca di offrire ulteriori strumenti per proteggere le chat e i dati personali degli utenti.

Insomma, WhatsApp dimostra ancora una volta di essere in prima linea nella protezione della privacy degli utenti, offrendo nuove funzioni e strumenti di sicurezza avanzati. Continueremo a seguire gli sviluppi e ad aggiornarvi su tutte le nuove iniziative di WhatsApp per garantire la privacy dei suoi utenti.