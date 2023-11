Calcio spagnolo: Yildiz, fantastico contro la Germania: il primo gol con la Turchia è un gioiello

Kenan Yildiz, attaccante turco, ha segnato un gol meraviglioso durante la sua prima partita da titolare con la nazionale turca allenata da Vincenzo Montella. Il gol è avvenuto all’Olympiastadion di Berlino durante un’amichevole contro la Germania, e ha dato il momentaneo vantaggio alla Turchia, il paese in cui Yildiz è nato e cresciuto.

Il punteggio del primo tempo è stato di 1-1, con le reti di Havertz per la Germania e Kadioglu per la Turchia. Tuttavia, al 35′, Trapp, il portiere tedesco, ha commesso un errore nel rilancio che ha consegnato la palla ad Ayhan. Quest’ultimo ha subito notato Yildiz libero sulla sinistra e gli ha passato la palla. Il giovane calciatore ha stoppato la palla, è rientrato sul suo piede preferito e ha calciato con potenza sotto l’incrocio dei pali, segnando un gol meraviglioso.

Nel secondo tempo della partita, Montella ha deciso di mantenere Yildiz in campo fino al minuto 73, quando è stato sostituito da Akturkoglu. Nonostante la Germania abbia pareggiato all’inizio del secondo tempo con una rete di Fullkrug, la Turchia è tornata in vantaggio al 71′ con un calcio di rigore trasformato da Sari. Il rigore è stato assegnato dopo una revisione al Var per una mano di Havertz.

La partita è terminata con la vittoria della Turchia per 3-2, con la squadra ospite già qualificata per i prossimi campionati europei. Montella si è dichiarato soddisfatto della crescita della sua squadra, avendo allenato precedentemente club come la Fiorentina e il Milan. La vittoria contro la Germania rappresenta un importante traguardo per l’allenatore italiano e per la nazionale turca, che si prepara per la competizione europea con grande entusiasmo.