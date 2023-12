Calcio spagnolo: Zelensky a Washington, grazie agli USA, Putin minaccia le democrazie

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per un importante incontro con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Durante il suo discorso a Washington, Zelensky ha sottolineato che la guerra della Russia contro l’Ucraina non è solo una minaccia per il suo paese, ma rappresenta anche un attacco alla libertà dell’Europa nel suo insieme. Ha affermato che Putin cerca attivamente di dividere l’Europa, e che è fondamentale che l’Europa rimanga unita e solidale con l’Ucraina in questo momento critico.

Nel frattempo, l’Ucraina ha compiuto importanti progressi verso l’adesione all’Unione Europea, approvando tre delle quattro leggi richieste dalla Commissione Europea per l’apertura dei negoziati di adesione. Questo è un passo significativo per l’Ucraina, che ha lavorato duramente per soddisfare i requisiti e le norme europee. Il ministro degli Esteri ucraino ha commentato che il paese ha fatto i “compiti a casa” e ora si attende che l’Unione Europea rispetti gli impegni presi nei confronti dell’Ucraina.

Tuttavia, la tensione militare continua tra l’Ucraina e la Russia. Recentemente, l’esercito ucraino ha riportato di aver abbattuto otto missili russi diretti verso la capitale Kiev. Le autorità locali hanno segnalato la presenza di feriti a seguito dell’attacco missilistico. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’urgente necessità di trovare una soluzione pacifica al conflitto e di garantire la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

L’Ucraina è rimasta al centro delle tensioni internazionali negli ultimi anni, ma continua a lottare per la sua democrazia e il suo futuro all’interno dell’Europa. L’incontro tra Zelensky e Biden rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il sostegno internazionale all’Ucraina e discutere di strategie per risolvere la crisi in corso. L’Ucraina merita il nostro sostegno e la nostra attenzione, poiché il suo destino è strettamente legato alla stabilità dell’Europa nel suo complesso.