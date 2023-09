Calcio spagnolo: Zelensky applaudito per la prima volta allAssemblea ONU | Leader ucraino: La Russia usa cibo ed energia come armi – TGCOM

Le disuguaglianze stanno aumentando e l’incitamento all’odio è in crescita. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di utilizzare prezzi alimentari ed energetici come arma. In un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Zelensky ha sottolineato che la Russia non ha il diritto di possedere armi nucleari e ha chiesto il sostegno della comunità internazionale per affrontare questa minaccia.

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha avvertito che la democrazia è in pericolo e l’autoritarismo è in aumento. Ha sottolineato l’importanza del compromesso nella costruzione di un futuro di pace e prosperità. Zelensky ha annunciato l’organizzazione di un “vertice globale sulla pace” e ha presentato un piano di pace all’Assemblea generale dell’ONU.

Durante l’Assemblea generale, 145 leader mondiali hanno partecipato, tra cui il presidente Joe Biden. È stato l’unico leader delle cinque nazioni con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza a prendere la parola. Biden ha attaccato la Russia per il suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina e ha ricevuto applausi. Ha inoltre parlato dell’importanza di governare l’intelligenza artificiale invece di lasciare che essa governi noi.

Il premier italiano, Giorgia Meloni, ha dichiarato che non permetterà che l’Italia diventi il campo profughi dell’UE. Ha sottolineato la necessità di una gestione più efficace delle questioni migratorie e ha chiesto una responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha criticato il Consiglio di sicurezza dell’ONU e ha sottolineato la necessità di una riforma strutturale dell’organizzazione. Ha sostenuto che il Consiglio di sicurezza dovrebbe riflettere meglio la realtà geopolitica attuale e garantire una rappresentanza equa per tutti i paesi.

Questi sono solo alcuni degli highlights dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno, che ha visto dibattiti intensi e discussioni su questioni cruciali per la comunità internazionale. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i paesi per affrontare le sfide globali e promuovere la pace e la solidarietà.

Translation:

“L’Assemblea generale dell’ONU: disuguaglianze, discorsi accesi e proposte per la pace globale”

Le disuguaglianze stanno aumentando e l’incitamento all’odio è in crescita. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di utilizzare prezzi alimentari ed energetici come arma. In un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Zelensky ha sottolineato che la Russia non ha il diritto di possedere armi nucleari e ha chiesto il sostegno della comunità internazionale per affrontare questa minaccia.

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha avvertito che la democrazia è in pericolo e l’autoritarismo è in aumento. Ha sottolineato l’importanza del compromesso nella costruzione di un futuro di pace e prosperità. Zelensky ha annunciato l’organizzazione di un “vertice globale sulla pace” e ha presentato un piano di pace all’ONU.

Durante l’Assemblea generale, 145 leader mondiali hanno partecipato, tra cui il presidente Joe Biden. È stato l’unico leader delle cinque nazioni con diritto di veto nel Consiglio di sicurezza a prendere la parola. Biden ha attaccato la Russia per il suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina e ha ricevuto applausi. Ha inoltre parlato dell’importanza di governare l’intelligenza artificiale invece di lasciare che essa governi noi.

Il premier italiano, Giorgia Meloni, ha dichiarato che non permetterà che l’Italia diventi il campo profughi dell’UE. Ha sottolineato la necessità di una gestione più efficace delle questioni migratorie e ha chiesto una responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha criticato il Consiglio di sicurezza dell’ONU e ha sottolineato la necessità di una riforma strutturale dell’organizzazione. Ha sostenuto che il Consiglio di sicurezza dovrebbe riflettere meglio la realtà geopolitica attuale e garantire una rappresentanza equa per tutti i paesi.

Questi sono solo alcuni degli highlights dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno, che ha visto dibattiti intensi e discussioni su questioni cruciali per la comunità internazionale. L’evento ha dimostrato ancora una volta l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i paesi per affrontare le sfide globali e promuovere la pace e la solidarietà.