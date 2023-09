Calcio spagnolo: Zelensky, non lasceremo un solo centimetro di terra ai russi – Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una ferma dichiarazione, affermando che l’Ucraina non permetterà agli invasori russi di prendere nemmeno un centimetro del suo territorio. Durante un discorso pubblico, Zelensky ha assicurato al popolo ucraino che il suo Paese difenderà la sua gente e garantirà libertà e forza a tutte le città.

Inoltre, il presidente ucraino si è incontrato con il ministro degli Affari esteri del Giappone, avviando i negoziati per un accordo bilaterale sulle garanzie di sicurezza. Durante l’incontro, Zelensky ha espresso la sua gratitudine al Giappone per essere rimasto un fedele partner dell’Ucraina in Asia e per il sostegno continuo al suo Paese.

Il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha anche elogiato il sostegno costante del Giappone e sta lavorando per coinvolgere più paesi asiatici nell’iniziativa della Formula della Pace. Questo è un’iniziativa proposta dall’Ucraina per risolvere pacificamente la crisi nella regione.

Il Giappone e le aziende giapponesi svolgeranno un ruolo attivo nella ripresa economica dell’Ucraina. In seguito alla crisi causata dalla Russia, il Paese ha bisogno di supporto per ricostruire e riprendersi. Pertanto, il Giappone si impegna a sostenere l’Ucraina nella sua ripresa economica e a promuovere la cooperazione tra le due nazioni.

Questi sviluppi segnano un passo importante per l’Ucraina nel suo impegno per la sicurezza e la crescita economica. L’incontro tra Zelensky e il ministro degli Affari esteri del Giappone rappresenta un forte riconoscimento internazionale del diritto dell’Ucraina alla sovranità e della necessità di uno sforzo congiunto per garantire la stabilità nella regione.

L’impegno del Giappone nei confronti dell’Ucraina porta anche un segnale positivo per gli investitori e le aziende interessate a operare nell’Ucraina post-crisi. Ciò potrebbe portare a una maggiore cooperazione economica e a una ripresa più rapida per l’Ucraina.

In conclusione, l’Ucraina rimane impegnata nel difendere il proprio territorio e nel garantire la sicurezza del suo popolo. Grazie al sostegno internazionale, come quello del Giappone, il Paese è sul percorso per superare la crisi e costruire un futuro migliore.