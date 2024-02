Campionato Spagnolo: Alcaraz e la Play Station – Senza la Juve, non avrei giocato nemmeno io. CR7, un idolo – TUTTO mercato WEB

Carlos Alcaraz, una giovane promessa del tennis spagnolo, ha recentemente rivelato un’intima passione per la Juventus, squadra di calcio italiana, quando era ancora un ragazzino. Durante le partite alla Play Station con i suoi amici, Alcaraz sceglieva sempre la squadra bianconera, motivato dal fatto che nel corso degli anni la Juventus aveva avuto dei grandissimi giocatori e lui voleva assicurarsi un vantaggio selezionando i migliori atleti.

Tuttavia, quando a volte non poteva scegliere la Juventus, il giovane spagnolo ammette che si arrabbiava e talvolta rinunciava addirittura a giocare. L’influenza della squadra di Torino sulla sua vita e sul suo approccio al gioco era davvero incredibile.

Ma chi è il giocatore che ha ispirato Alcaraz? Il giovane tennista spagnolo ha rivelato che il suo idolo è Cristiano Ronaldo, stella sia della Juventus che della nazionale portoghese. Alcaraz considera il campione portoghese un punto di riferimento, non solo per le sue abilità in campo, ma anche per la sua etica di lavoro e la sua umiltà.

Alcaraz ha anche un grande desiderio di dimostrare alla sua famiglia che può realizzare i suoi sogni nel mondo dello sport e che il suo successo è in gran parte grazie al loro sostegno. Secondo il giovane tennista, la sua famiglia ha sempre creduto in lui e lo ha sostenuto in ogni fase della sua carriera, e gli ha insegnato che con duro lavoro e determinazione tutto è possibile.

Carlos Alcaraz è considerato una delle promesse più brillanti del tennis spagnolo, e tanti si aspettano che abbia una carriera brillante nei prossimi anni. Con le sue abilità e la sua passione per il calcio, non possiamo che immaginare che anche la Juventus sia orgogliosa di avere un tifoso così devoto tra le sue fila.