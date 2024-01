Caso Balocco, Chiara Ferragni indagata per truffa – Notizie

La famosa influencer Chiara Ferragni e l’imprenditrice Alessandra Balocco sono state indagate per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura di Milano sul caso del pandoro “Pink Christmas” prodotto dall’azienda di famiglia di Balocco. La Guardia di Finanza ha recentemente acquisito documenti dalla sede dell’azienda milanese al fine di approfondire le indagini. Gli investigatori dovranno valutare alcune email che sono state acquisite dall’Autorità garante della concorrenza, le quali sembrano essere state scambiate al fine di pianificare la campagna di promozione del pandoro. Altre Procure, inoltre, hanno aperto fascicoli simili riguardanti il caso e si apprestano a contattare i pubblici ministeri milanesi per scambiarsi informazioni e inviare i relativi atti.

Chiara Ferragni, tramite un suo portavoce, ha dichiarato di agire in buona fede e di avere piena fiducia nella magistratura italiana, fornendo la sua massima collaborazione alle indagini in corso. Dall’altro canto, la Balocco ha espresso profonda preoccupazione per la strumentalizzazione dei media riguardo a questo caso e ha affermato la propria assoluta buona fede. La società, che è guidata dalla stessa famiglia da quasi un secolo, si impegna a continuare a creare prodotti di alta qualità e a mantenere i propri valori al centro dei progetti futuri.

Nonostante sia stata poco esposta a livello mediatico fino ad oggi, la Balocco si trova ad affrontare questa situazione delicata, cercando di tutelare il proprio nome e la propria reputazione. Resta da vedere come si svilupperanno le indagini e quali saranno le future implicazioni per le due personalità coinvolte in questo caso. Intanto, il pandoro “Pink Christmas” continua ad essere un prodotto molto apprezzato dai consumatori, nonostante le polemiche che lo circondano attualmente.