Il dottor Olivier Courtin-Clarins, esperto nel campo del benessere e fondatore di una linea di prodotti di bellezza, ha recentemente sottolineato i benefici dei ceci per la salute. Questi legumi sono ricchi di fibre e proteine vegetali, che promuovono la perdita di grasso e contribuiscono a un miglior invecchiamento.

Diversi studi hanno dimostrato che il consumo regolare di ceci e altri legumi può ridurre la percentuale di grasso corporeo. Inoltre, grazie all’elevata quantità di fibre e proteine, i ceci sono un alimento altamente saziante.

Le fibre presenti nei ceci hanno effetti positivi sul processo di invecchiamento, grazie alla loro capacità di ridurre l’infiammazione e favorire la salute intestinale. Inoltre, i ceci sono una fonte concentrata di nutrienti essenziali come proteine, calcio, potassio, ferro, fosforo, magnesio, vitamina B6 e vitamina E.

Oltre a favorire la perdita di peso e l’invecchiamento sano, i ceci aiutano anche a bilanciare i fluidi corporei, ridurre i livelli di colesterolo e regolare sia la digestione che i livelli di zucchero nel sangue. Questi legumi sono quindi essenziali per mantenere un corpo e una mente sani.

Per ottenere un apporto proteico completo, i ceci possono essere abbinati ai cereali, come il riso. È importante notare che è consigliabile lasciare i ceci in ammollo prima della cottura per ridurre la produzione di gas. In alternativa, si può aggiungere timo o alga kobu all’acqua di cottura per ridimensionare tale effetto.

Se non si ha tempo per preparare i ceci secchi, le alternative in scatola possono essere accettabili, a condizione che siano prive di aggiunte inutili come sale e conservanti.

Infine, per garantire la sicurezza alimentare, è essenziale lavare e scolare bene i ceci prima della cottura.

In conclusione, i ceci sono un tesoro nutrizionale che offre numerosi benefici per la salute. Integrarli nella propria dieta può favorire la perdita di peso, un invecchiamento sano e il benessere generale del corpo e della mente.