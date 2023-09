Cibo spagnolo. Le mandorle aiutano a dimagrire e migliorano la salute cardiometabolica – Calcio Spagnolo

Uno studio condotto dall’University of South Australia ha dimostrato che includere le mandorle in una dieta ipocalorica può portare alla perdita di peso e migliorare la salute cardiometabolica. Questo studio ha coinvolto 106 partecipanti che hanno aderito a un programma alimentare di nove mesi, suddiviso in tre mesi di dieta ipocalorica per perdere peso e sei mesi di dieta a basso consumo energetico per mantenere il peso raggiunto.

Durante entrambe le fasi, metà dei partecipanti hanno ricevuto il 15% dell’apporto energetico dalle mandorle intere non salate, mentre l’altra metà ha consumato snack ricchi di carboidrati. Entrambi i gruppi hanno registrato una perdita di peso di circa sette chili, ma il gruppo che ha consumato le mandorle ha mostrato dei cambiamenti significativi nelle sottofrazioni lipoproteiche altamente aterogene, indicando un miglioramento della salute cardiometabolica su lungo termine.

Le mandorle sono un alimento ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali. Contengono anche grassi insaturi che possono migliorare i livelli di colesterolo nel sangue, ridurre l’infiammazione e contribuire alla salute del cuore. Questo studio suggerisce quindi che le mandorle possono essere un’aggiunta sana e benefica a una dieta ipocalorica.

Secondo il Dott. Peter Clifton, uno dei ricercatori coinvolti nello studio, questo è il primo studio randomizzato controllato che dimostra gli effetti positivi delle mandorle sulla salute cardiometabolica in persone che seguono una dieta ipocalorica. Questi risultati potrebbero fornire un importante contributo alla creazione di programmi dietetici efficaci per la perdita di peso.

Se sei alla ricerca di alternative gustose e nutrienti durante una dieta ipocalorica, le mandorle potrebbero essere una scelta ideale. Puoi gustarle da sole come spuntino o utilizzarle come ingrediente in ricette salate o dolci. L’importante è includerle in modo equilibrato nella tua alimentazione, tenendo conto del loro apporto calorico.

In conclusione, lo studio condotto dall’University of South Australia ha sottolineato i benefici delle mandorle in una dieta ipocalorica per perdere peso e migliorare la salute cardiometabolica. Le mandorle sono un alimento completo e sano che può contribuire a una dieta equilibrata e aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso.