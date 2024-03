Come evitare di pagare il Canone Rai: lAgenzia delle Entrate spiega che letà non centra – Calcio spagnolo

L’Agenzia delle Entrate ha emesso delle importanti chiarificazioni riguardo al Canone Rai, rendendo noto che si tratta di un’imposta obbligatoria per tutti gli apparecchi televisivi. Tuttavia, esistono delle eccezioni che permettono di non pagarla, come nel caso degli ultrasettantacinquenni e altre categorie di persone che possono essere esenti dal pagamento.

Chiunque desideri evitare di pagare il Canone Rai può presentare una dichiarazione sostitutiva, ma è fondamentale rispettare rigorosamente le condizioni altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni. La dichiarazione può essere presentata online o tramite intermediari e esistono diverse scadenze da rispettare per ottenere l’esonero.

Inoltre, va specificato che la dichiarazione di addebito su altra utenza non va ripresentata e rimane valida fino alla fine della decorrenza degli attestati. Si consiglia pertanto a tutti i contribuenti interessati di informarsi attentamente sulle modalità e le tempistiche per evitare di incorrere in problemi con l’Agenzia delle Entrate.