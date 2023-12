Come evitare laumento di peso durante linverno: 8 semplici consigli da seguire – Vogue Italia

Come non ingrassare in inverno: 8 consigli facili che tutti possono seguire

L’inverno può essere una stagione complicata per mantenere un peso sano, ma con alcuni semplici consigli è possibile evitare di ingrassare e mantenere un corpo in forma. Ecco otto strategie facili da seguire per evitare di accumulare chili di troppo durante i mesi più freddi.

1. Muoversi il più possibile: Uno dei modi più efficaci per bruciare calorie è fare esercizio fisico regolarmente. Camminare, fare yoga o praticare sport sono solo alcuni dei modi per mantenersi attivi durante l’inverno e mantenere il metabolismo attivo.

2. Praticare il “mindful eating”: Un altro consiglio importante è mangiare lentamente e godersi ogni boccone. Prestare attenzione ai segnali di sazietà aiuta a evitare di mangiare troppo e mantenere un controllo sulle quantità.

3. Preferire i cibi “interi”: Per una dieta equilibrata ed evitare di consumare troppe calorie, è consigliabile preferire alimenti non trasformati o adulterati. Frutta e verdura fresca, carne, pesce, legumi e cereali integrali sono delle ottime scelte per una dieta bilanciata.

4. Usare le spezie: Uno dei segreti per aumentare il sapore dei pasti senza aggiungere troppe calorie è quello di utilizzare spezie come curcuma, zenzero, cumino e peperoncino. Le spezie non solo rendono i piatti più gustosi, ma stimolano anche il metabolismo.

5. Limitare le porzioni: Utilizzare piatti di dimensioni ridotte o preferire i bowl può essere un modo efficace per evitare di mangiare porzioni troppo abbondanti. Controllare le quantità è un modo semplice per evitare l’eccesso di cibo.

6. Curare gli snack: Evitare snack ipercalorici è essenziale per evitare di aumentare di peso durante l’inverno. Scegliere snack sani, nutrienti e a basso contenuto calorico, come carote, sedano, mandorle o yogurt magro, può aiutare a spegnere la fame tra i pasti principali.

7. Fare attenzione alle bevande: Le bevande zuccherate o alcoliche possono essere ricche di calorie. È meglio limitarne il consumo e preferire tè, tisane, succhi di frutta freschi e molta acqua per idratarsi adeguatamente.

8. Curare il sonno: Dormire a sufficienza è fondamentale per mantenere un peso sano. Un buon ritmo sonno-veglia aiuta a controllare l’appetito e mantenere una corretta regolazione ormonale.

Seguendo questi semplici consigli, sarà possibile passare l’inverno senza dover rinunciare a una forma fisica ottimale. Mantenere uno stile di vita sano è importante non solo per l’aspetto estetico, ma anche per il benessere generale del corpo e della mente.

Fonte: Vogue Italia