Come la menopausa cambia il cervello: quanto influiscono le vampate di calore

In Italia, sono ben 600.000 le persone di età superiore ai 65 anni che soffrono di Alzheimer, di cui i due terzi sono donne. Secondo i ricercatori, questo dato è da attribuire alla maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini, ma anche a fattori di natura genetica. In particolare, la menopausa potrebbe essere un fattore di rischio per la demenza nelle donne in età avanzata, a causa del calo degli estrogeni che si verifica durante questa fase della vita.

Gli estrogeni, infatti, hanno un impatto significativo sulla salute del cuore, delle ossa e del cervello, soprattutto per quanto riguarda l’umore e la memoria. Durante la menopausa, si verifica una drastica diminuzione degli estrogeni, con conseguenti cambiamenti nel funzionamento e nella struttura del cervello. È possibile che questi cambiamenti neurologici siano responsabili di sintomi come vampate di calore, disturbi dell’umore e un lieve declino della memoria.

Studi recenti hanno dimostrato che le vampate di calore, anche durante il sonno, possono essere associate ad un aumento dei biomarcatori dell’Alzheimer. Tuttavia, non è ancora chiaro se la carenza ormonale o le vampate di calore siano responsabili degli effetti negativi sul cervello.

Fortunatamente, esistono alcune misure che le donne possono adottare per prevenire la demenza. Cambiamenti nello stile di vita, come smettere di fumare, ridurre l’assunzione di alcol, dormire a sufficienza, fare attività fisica regolare e rimanere mentalmente e socialmente attive, possono contribuire a mantenere la salute del cervello. In particolare, la terapia ormonale sostitutiva, l’esercizio fisico costante e una dieta salutare sono comportamenti particolarmente utili per le donne in menopausa.

La terapia ormonale sostitutiva può migliorare la qualità della vita delle donne in menopausa e ha un effetto protettivo sulla salute delle ossa, del cervello e sul rischio di malattie cardiovascolari. L’esercizio fisico regolare, invece, può ridurre il rischio di demenza e migliorare la funzione cerebrale. Infine, una dieta che privilegia la frutta, la verdura, i cereali integrali, le proteine magre e i grassi sani può ridurre il rischio di demenza.

Inoltre, alcune ricerche suggeriscono che i batteri intestinali presenti in una dieta ricca di vegetali potrebbero aiutare a bilanciare i livelli di estrogeni e potrebbero essere utilizzati per prevenire o rallentare la malattia di Alzheimer.

È importante sottolineare che nonostante alcune ricerche possano sembrare allarmanti, la maggior parte delle donne stabilizza le funzioni cognitive dopo la menopausa e che l’80% di loro non svilupperà demenza.