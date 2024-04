Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali. Gioca Parisi

Un gol di Mandragora al 31′ decide Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia

I viola battono i nerazzurri grazie ad una rete di Rolando Mandragora nella semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina ha giocato con intensità e applicazione, battendo un’Atalanta poco incisiva. Il mister Italiano ha preparato bene la squadra, riuscendo a bloccare le corsie esterne avversarie.

Nel primo tempo, la squadra viola ha creato e divertito il pubblico, ma ha sofferto nella ripresa. C’è stato rammarico per le occasioni create ma non sfruttate, nonostante la formazione con Bonaventura e Gonzalez in campo, mentre Arthur è rimasto in panchina.

La Viola ha guadagnato metri grazie a Beltran, Bonaventura e Belotti, ma è stato il gol di Mandragora al 31′ a stordire l’Atalanta. Nella ripresa, la squadra di Bergamo è stata più reattiva con Ederson e Scamacca, ma la Fiorentina ha difeso bene contro gli attacchi avversari.

Gonzalez e Belotti sono stati vicini al gol, ma sono stati respinti da un ottimo Carnesecchi. Alla fine è finita 1-0, ma il vantaggio è risicato per il ritorno a Bergamo. La Fiorentina dovrà difendersi bene per mantenere la vantaggio e raggiungere la finale di Coppa Italia.