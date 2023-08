Dagli Stati Uniti lapprovazione alla fornitura degli F-16 allUcraina – Il Riformista

Gli Stati Uniti hanno approvato l’invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina da parte della Danimarca e dei Paesi Bassi per fronteggiare l’invasione russa. L’arrivo dei velivoli avverrà dopo che i piloti ucraini avranno completato la formazione necessaria. Nel corso del mese di agosto, una coalizione di 11 nazioni, guidata dalla Danimarca, ha iniziato a preparare i piloti ucraini per poter volare sugli F-16. Il Ministro della Difesa ad interim danese, Troels Poulsen, ha espresso la speranza di ottenere “risultati” dalla formazione entro l’inizio del 2024.

Danimarca e Paesi Bassi hanno svolto un ruolo di primo piano nell’addestramento dei piloti e nel supporto logistico, manutenzione degli aerei, consentendo all’Ucraina di ottenere gli F-16 per affrontare il conflitto con la Russia. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha assicurato che le richieste sarebbero state approvate, sottolineando il pieno sostegno degli Stati Uniti per il trasferimento degli F-16 e la formazione dei piloti ucraini.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva già approvato i programmi di formazione per i piloti ucraini sugli F-16 a maggio, inclusa la creazione di un centro di addestramento in Romania. Tuttavia, gli F-16 prodotti negli Stati Uniti non potranno essere utilizzati da Kyiv nel prossimo autunno e inverno.

È importante sottolineare che gli F-16 potrebbero non avere un impatto significativo nella situazione attuale in Ucraina e non rappresenteranno un cambiamento radicale, considerando i potenti sistemi di difesa aerea russi. Tuttavia, la decisione di inviare gli F-16 in Ucraina sottolinea l’importanza strategica di fornire al paese una capacità aerea per contrastare la minaccia russa, nonostante le preoccupazioni sul loro effettivo impatto nel conflitto in corso.

Gli F-16 sono aerei da combattimento supersonici monomotore originariamente sviluppati per l’United States Air Force. La loro presenza in Ucraina potrebbe rappresentare una dimostrazione di solidarietà da parte degli alleati occidentali nei confronti del paese minacciato dall’invasione russa, oltre a fornire a Kyiv una capacità aerea aggiuntiva.