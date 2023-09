Debuttodi Bianca Berlinguer su Rete 4, stasera in tv il via a “È sempre Cartabianca”: orario, ospiti e la “frecc – ilmessaggero.it

Bianca Berlinguer, giornalista italiana di grande esperienza, sta per fare il suo debutto in televisione stasera su Mediaset con un nuovo programma che sta già suscitando grande attesa e curiosità da parte del pubblico italiano. La notizia è stata annunciata da Berlinguer un mese fa, quando ha annunciato il suo addio alla Rai su Rete 4, spiegando che sentiva la necessità di cambiare e di affrontare nuove sfide professionali.

Il nuovo programma si intitolerà “È sempre Cartabianca” e andrà in onda ogni martedì in prima serata proprio su Rete 4. Si tratta di un talk show che rappresenta una nuova sfida per la giornalista, che però rimarrà fedele al suo stile di interviste incisive e approfondite. “È sempre Cartabianca” prenderà spunto dal vecchio programma “Cartabianca”, ma offrirà nuovi contenuti e spunti di riflessione su temi di grande attualità.

La decisione di Berlinguer di abbandonare la Rai e passare a Mediaset è stata sorprendente per il pubblico italiano e ha suscitato molta curiosità. Tuttavia, sembra che la giornalista abbia trovato in Mediaset una grande opportunità per sviluppare ulteriormente la sua carriera e raggiungere un pubblico ancora più vasto.

La trasmissione promette di essere interessante e coinvolgente, con ospiti di spicco e dibattiti su temi di grande rilevanza sociale e politica. Sarà un’occasione per dare voce a persone e opinioni differenti, senza paura di affrontare argomenti controversi.

Il debutto di Bianca Berlinguer su Mediaset rappresenta una svolta nella sua carriera e un’opportunità per fare ciò che ama di più: raccontare storie e mettere in discussione le dinamiche della società. Non resta che sintonizzarsi stasera su Rete 4 per scoprire cosa ci riserverà il nuovo programma di Bianca Berlinguer e per vivere insieme a lei un’esperienza di informazione e approfondimento unica nel suo genere.