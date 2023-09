Decreto Caivano, approvato dal Consiglio dei Ministri. Cellulare vietato ai minori delinquenti, multe per i genitori – Sky Tg24

Il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di posticipare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte, che era previsto per metà settembre. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, si è tenuto conto delle difficoltà legate alla produzione di batterie per veicoli elettrici. Questa decisione è stata presa per garantire che il blocco non entrasse in conflitto con gli obiettivi del Pacchetto UE For 55%.

Il nuovo termine per il blocco è stato fissato al 1° ottobre 2024 e coinvolgerà ben 76 Comuni piemontesi. Durante un vertice di maggioranza sul tema della manovra, sono stati discussi anche altri argomenti importanti, come le risorse destinate a salari, sanità, famiglie e pensioni. Si è cercato di trovare un equilibrio tra le esigenze di protezione dell’ambiente e gli interessi delle famiglie e dei lavoratori.

La decisione di rinviare il blocco dei veicoli diesel euro 5 è stata accompagnata da un’analisi approfondita delle sfide che l’industria automobilistica e le case produttrici di batterie stanno affrontando. È chiaro che la transizione verso veicoli elettrici richiederà tempo e sarà necessario sostenere l’industria affinché possa affrontare questa transizione in modo adeguato.

L’impatto ambientale dei veicoli diesel è ormai noto da tempo e il blocco di tali veicoli contribuirà certamente a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento. Tuttavia, è importante trovare il giusto equilibrio tra la lotta all’inquinamento e la sostenibilità economica. La decisione di posticipare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte sembra essere una scelta ponderata che tiene conto sia delle esigenze ambientali che di quelle economiche.

Resta da vedere come si evolveranno le politiche e le normative future riguardanti la circolazione dei veicoli diesel e l’introduzione dei veicoli elettrici. Nel frattempo, i Comuni piemontesi avranno ancora qualche anno per adeguarsi alla nuova normativa e pianificare la transizione verso una flotta di veicoli più sostenibile dal punto di vista ambientale. È auspicabile che nel frattempo vengano potenziati gli incentivi e le infrastrutture per la diffusione dei veicoli elettrici, al fine di agevolare questa transizione.