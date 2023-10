Decreto Campi Flegrei, De Luca risponde a Musumeci: «50 milioni non sono sufficienti. Il governo deve cambiare idea, non la Campania»

La polemica tra Vincenzo De Luca e Nello Musumeci riguardo ai finanziamenti per la prevenzione della sismicità dei Campi Flegrei ha scosso la Regione Campania. Il ministro Musumeci ha annunciato che la regione ha scelto di non accettare i fondi provenienti dallo Stato per le misure di prevenzione.

In risposta a questa decisione, De Luca ha ribattuto che è il Governo a dover cambiare idea e non la Regione Campania. Ha sottolineato che le risorse finanziarie per la prevenzione dei disastri non sono state sbloccate da oltre un anno, e che è giunto il momento di intervenire.

Il presidente della Regione ha sottolineato l’importanza dei finanziamenti per realizzare infrastrutture, migliorare il sistema dei trasporti e affrontare le emergenze ambientali. Ha affermato che senza questi fondi non sarà possibile garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio.

De Luca ha poi aggiunto che i 50 milioni annunciati dal Governo sono del tutto insufficienti per far fronte alla prevenzione della sismicità dei Campi Flegrei. Ha anche fatto notare che le risorse per il terremoto di Ischia non sono ancora state assegnate.

In conclusione, la polemica tra De Luca e Musumeci mette in evidenza la necessità di una soluzione urgente e tempestiva per garantire la prevenzione dei disastri e la sicurezza dei cittadini. La Regione Campania si aspetta un cambiamento da parte del Governo e una maggiore attenzione per le problematiche legate alla sismicità e alla salvaguardia dei territori.