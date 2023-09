Derby Inter-Milan 2023: probabili formazioni e ultime notizie – Calcio Spagnolo

Milan e Inter, il derby della città alle 18: un’occasione storica per entrambe le squadre. È infatti dal 1962 che le due compagini non si trovano allo stesso livello di punti in classifica. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sembra non avere paura del passato e ha già vinto quattro derby nel 2023. La squadra nerazzurra si è mostrata aggressiva e senza pause in questo inizio di campionato, ma non solo questo. Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre e l’Inter sembra voler sorprendere il Milan con una strategia che si basa sugli esterni e le mezzali per raggiungere Lautaro e Thuram. Giocatori ai quali il tecnico nerazzurro attribuisce grande importanza, evidenziando che per lui i precedenti non contano, ma solo il desiderio di vincere. L’Inter, inoltre, cerca di sfruttare l’autostima ottenuta dalla finale di Champions per ottenere una vittoria nel derby, mentre il Milan si concentra solo sul presente senza preoccuparsi delle sconfitte passate nei derby del 2023. Il gap tra le due squadre sembra essersi ridotto rispetto alla stagione precedente. Il Milan ha rinforzato il centrocampo con gli acquisti di Reijnders e Loftus-Cheek, ma ha qualche problema in difesa a causa di squalifiche e infortuni. Allo stesso tempo, la squadra rossonera si è mostrata offensiva nelle prime tre giornate di campionato con diverse opzioni offensive. L’allenatore Stefano Pioli sta lavorando duramente sui meccanismi difensivi per migliorare la squadra. Il Milan può vantare un tridente “pesante” con Giroud, Pulisic e Leao, che sicuramente cercheranno di vendicarsi nel derby. Per fortuna, Giroud è ristabilito e sarà in campo come titolare. Inoltre, sono previste ben sette partite in 22 giorni per il Milan, che, sicuramente, rappresenteranno un vero test di resistenza. La partita contro il Newcastle sarà un crocevia importante per il raggiungimento della Champions. Per il momento, il rodaggio della squadra sembra essere a buon punto e i nuovi giocatori si sono integrati perfettamente nel gruppo.