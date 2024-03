Dettagli ufficiali sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: svelati

La nota casa automobilistica Alfa Romeo ha confermato che entro i prossimi anni produrrà due nuovi modelli, la Giulia e la Stelvio, presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Le auto, che verranno costruite sulla piattaforma STLA Large, subiranno una completa riprogettazione per soddisfare le esigenze del mercato globale.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dei nuovi modelli: saranno dotati di una batteria da 118 kWh a 800 volt per ricariche veloci, offriranno prestazioni incredibili con un’accelerazione da 0 a 100 km/ora in circa 3 secondi e avranno il sistema Stla Brain per il controllo e gli aggiornamenti software. Inoltre, sarà introdotta la nuova interfaccia uomo-macchina Stla SmartCockpit con applicazioni intelligenti.

Alfa Romeo punterà sui servizi in abbonamento come fonti di ricavi e di profitti, con software e servizi sviluppati internamente per personalizzare l’esperienza dell’utente. Il marchio mira a diventare un brand premium globale con vetture di valenza globale, puntando a conquistare un posto di rilievo nel settore automobilistico internazionale.