Donna scomparsa a Milano, il vicino confessa lomicidio – Notizie – Ansa.it

Domenico Livrieri, 46 anni, è stato fermato a Milano per l’omicidio di Marta Di Nardo, la vicina di casa scomparsa due settimane fa. Il cadavere della donna è stato trovato ieri nell’appartamento di Livrieri, tagliato in due e nascosto su un soppalco. Livrieri ha ammesso di averla uccisa colpendola al collo con un fendente e di avere fatto a pezzi il corpo con un coltello da cucina. Ha affermato di aver agito da solo e di avere ucciso la donna per prenderne il bancomat.

Gli inquirenti hanno scoperto che Livrieri avrebbe incluso più volte nell’abitazione della vittima nei giorni successivi all’omicidio, forse per mascherare l’odore del cadavere. Durante le indagini, sono state trovate tracce di sangue nella sua camera da letto e alcuni effetti personali della vittima nella sua casa.

Secondo quanto emerso, Livrieri sarebbe affetto da problemi di tossicodipendenza e sembra che avesse una relazione con la vittima. Attualmente, l’uomo è in cura presso un Centro di Salute Mentale, dove sta ricevendo le cure necessarie.

L’omicidio di Marta Di Nardo ha scosso profondamente la comunità di Milano, lasciando i residenti sconcertati e preoccupati per la propria sicurezza. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che la giustizia sia fatta e che un crimine così brutale non si ripeta.

L’arresto di Livrieri è stato possibile grazie alla meticolosa opera di investigazione svolta dalla polizia di Milano, che ha dedicato risorse significative a questo caso per assicurare che nessun colpevole rimanesse impunito. La scoperta del cadavere di Marta Di Nardo nell’appartamento di Livrieri ha portato a un’immediata e decisa azione legale.

La famiglia di Marta Di Nardo, così come la comunità di Milano, è stata colpita da questa terribile tragedia. Molti sono ancora in stato di shock, incapaci di comprendere come qualcuno possa commettere un crimine di tale violenza.

Le autorità continuano a indagare sull’omicidio e sperano di raccogliere ulteriori prove per ricostruire i dettagli di ciò che è successo quella terribile notte. Nel frattempo, la comunità di Milano si stringe attorno alla famiglia di Marta Di Nardo, offrendo il proprio supporto e le proprie condoglianze durante questo momento di grande dolore.

L’omicidio di Marta Di Nardo è un triste ricordo di quanto ancora sia necessario lavorare per garantire la sicurezza delle persone nelle nostre comunità. Le autorità e la società nel suo complesso devono unirsi per combattere la violenza e per garantire che situazioni come questa non si ripetano.