Donna trovata carbonizzata in casa: il figlio fermato per omicidio volontario. Sequestrata la villetta

Una donna di 71 anni, identificata come Cosima D’amato, è stata trovata senza vita nella sua casa a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. La terribile scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio divampato nell’abitazione. Il corpo carbonizzato della signora è stato ritrovato all’interno della casa del figlio, Alberto Villani, che è stato immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti della madre.

Le indagini condotte dalle autorità hanno rivelato che nonostante un divieto di avvicinamento imposto dalla donna, quest’ultima aveva fatto visita a suo figlio la sera precedente. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla tragedia, ma il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto e ha assicurato che le indagini daranno presto chiarezza sulla vicenda.

L’impatto di questa tragica vicenda si è esteso anche ad altri ambiti della comunità di San Michele Salentino. Infatti, l’evento “Camminata Rosa”, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, che era programmato per domani, è stato rinviato a seguito dell’accaduto. Tuttavia, gli organizzatori hanno sottolineato che l’impegno nella sensibilizzazione e nella prevenzione di queste malattie rimane forte e che l’evento sarà riprogrammato in futuro.

La comunità di San Michele Salentino è in lutto per la perdita di Cosima D’amato e resta in attesa delle conclusioni delle indagini per comprendere appieno i fatti che hanno portato a questa terribile tragedia. Nel frattempo, continuano gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e per offrire tutto il sostegno possibile alle donne che ne sono colpite.