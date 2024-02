Doppi Saldi per gli smartphone Motorola, con due modelli ai migliori prezzi di sempre su Amazon – Calcio spagnolo

Offerte speciali su Amazon Italia per due modelli di smartphone Motorola

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, Amazon Italia ha delle offerte speciali per voi! Fino al 25 febbraio 2024, potrete acquistare due modelli di smartphone Motorola a prezzi davvero convenienti.

Il primo modello in promozione è il Motorola Edge 30 Neo, disponibile a soli 188€ in colorazione nera con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione da non perdere per chi vuole un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile.

Il secondo modello in offerta è il Motorola Moto G84 in colorazione Viva Magenta, proposto a soli 210€ con uno sconto del 30%. Un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera un telefono dalle prestazioni eccellenti a un prezzo vantaggioso.

Entrambi i modelli sono venduti e spediti da Amazon, garantendo una consegna gratuita e rapida. Potrete trovare i link diretti per l’acquisto dei due smartphone sul sito di Amazon Italia.

Inoltre, se volete rimanere aggiornati sulle migliori offerte disponibili su Amazon e altri store online affidabili, potete iscrivervi al canale Telegram delle offerte. Riceverete consigli in tempo reale su prodotti in sconto e promozioni da non perdere.

Approfittate di queste imperdibili offerte su smartphone Motorola e acquistate il vostro dispositivo preferito a un prezzo vantaggioso!