Dossieraggio, la richiesta di Meloni: Bisogna andare fino in fondo – Il Tempo -> Dossieraggio, la richiesta di Meloni: Bisogna andare fino in fondo – Il Tempo

La leader della Lega Giorgia Meloni ha confermato il rifiuto di istituire una commissione speciale per indagare sul presunto dossieraggio, lasciando che sia la commissione Antimafia a occuparsi del caso. La commissione, guidata da Chiara Colosimo, sta già selezionando i nomi per le prossime audizioni, ma ha escluso alcuni personaggi chiave come Nordio e Crosetto.

Matteo Salvini ha ribadito il diritto dei cittadini italiani di conoscere la verità sul presunto sistema di spionaggio. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha sostenuto la necessità che la commissione agisca immediatamente per non perdere tempo.

Tra i nomi già calendarizzati per le prossime audizioni ci sono De Gennaro, Carbone e Serata. Non sono previste audizioni per gli indagati dalla procura di Perugia, per non interferire con le indagini in corso sull’ex caposezione Pasquale Striano all’epoca dei fatti.

La vicenda del presunto dossieraggio sta tenendo banco nella politica italiana, con diverse fazioni che si confrontano sulle modalità per fare luce sulla questione. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi della commissione Antimafia e se riuscirà a fare piena luce su questa controversia che continua a tenere col fiato sospeso l’opinione pubblica.