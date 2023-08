Due cristiani in cella per blasfemia. Sono 21 le chiese incendiate

La Conferenza episcopale del Pakistan ha indetto una “Giornata di preghiera” per la comunità cristiana di Jaranwala, alla periferia di Faisalabad, dopo gli attacchi subiti. I vescovi invitano tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà a partecipare alla giornata di preghiera. Il presidente della Conferenza episcopale cattolica pakistana e un vescovo hanno visitato le chiese profanate per portare conforto alla gente. Sono state bruciate o vandalizzate 21 chiese e 35 case di cristiani, oltre a centinaia di copie della Bibbia. Sono stati dispiegati seimila agenti e paramilitari per contenere il caos. Sono stati arrestati 146 persone per le violenze contro i cristiani, causate dall’accusa di blasfemia. Le autorità hanno ordinato un’inchiesta e registrato cinque ipotesi di reato. I responsabili sono indagati per terrorismo, disordini e profanazione dei luoghi di culto. Il primo ministro si è impegnato a ripristinare le chiese e le residenze della comunità cristiana entro tre o quattro giorni. Nonostante gli interventi delle autorità, le comunità cristiane nel Paese rimangono ancora spaventate. Due cristiani sono stati arrestati con l’accusa di blasfemia e di aver provocato le proteste dei musulmani.

